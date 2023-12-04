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03:18 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Будет лить 3 дня: мокрый снег атакует Владивосток — даты

Атака осадков ожидается уже на этой неделе.

Сейчас в Аннаполисе: +11° 2 м/с 100% 752 мм рт. ст. +12°
Источник: PrimaMedia.ru

Мокрый снег атакует Владивосток уже на начавшейся неделе. Даты осадков опубликовали на метеорологическом портале Gismeteo.

По данным синоптиков, уже на этой неделе горожан ожидают осадки. Они зарядят в среду, четверг и пятницу. Так 6 и 9 декабря — мокрый снег будет неинтенсивным, а вот 7 числа уже ожидается серьезный удар.

В эти дни температура воздуха будет колебаться от плюсовых температур до минусовых. В конце неделе в ночные часы столбики термометров опустятся до −13 градусов.

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