03:18 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Будет лить 3 дня: мокрый снег атакует Владивосток — даты
Атака осадков ожидается уже на этой неделе.
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Мокрый снег атакует Владивосток уже на начавшейся неделе. Даты осадков опубликовали на метеорологическом портале Gismeteo.
По данным синоптиков, уже на этой неделе горожан ожидают осадки. Они зарядят в среду, четверг и пятницу. Так 6 и 9 декабря — мокрый снег будет неинтенсивным, а вот 7 числа уже ожидается серьезный удар.
В эти дни температура воздуха будет колебаться от плюсовых температур до минусовых. В конце неделе в ночные часы столбики термометров опустятся до −13 градусов.