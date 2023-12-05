5 декабря, источник: Клопс.ru
Сумма платежей за коммуналку в некоторых муниципалитетах Калининградской области может вырасти на 17,9% в новом году
Увеличение связано с повышением тарифов.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Сумма платежей за коммунальные услуги в некоторых муниципалитетах Калининградской области может повыситься на 17,9% в 2024 году, в среднем этот рост ограничен 13%. Об этом «Клопс» рассказали в Службе по государственному регулированию цен и тарифов региона в ответ на официальный запрос.
«Это происходит <…> из-за разности наборов коммунальных услуг, разности роста тарифов на коммунальные услуги», — сообщили «Клопс».
Насколько вырастет платёж от того или иного ресурсонабжающего предприятия региона, Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области определит к 20 декабря.
Сейчас установлены только дифференцированные тарифы на электроэнергию. Повышение платы коснётся «энергорасточительных» потребителей, то есть тех, кто тратит больше 5001 кВт.ч в месяц.
— для городского населения с газовыми плитами:
до 130 кВт.ч — 5,51 ₽/кВт.ч.
131 — 5 000 кВт.ч — 5,52 ₽/кВт.ч.
от 5 001 кВт.ч — 9,66 ₽/кВт.ч.
— для городского населения с электроплитами и электроотопительными установками, а также для сельского населения:
до 130 кВт.ч — 3,86 ₽/кВт.ч.
131 — 5 000 кВт.ч — 3,86 ₽/кВт.ч.
от 5 001 кВт.ч — 6,76 ₽/кВт.ч.
В Службе по государственному регулированию цен и тарифов считают: меры по увеличению платы позволят отследить майнеров.
«Данное регулирование позволит взвешенно оценить обоснованный уровень потребления электроэнергии, гарантирующий комфортное проживание для домохозяйства, обелить бытовое потребление электроэнергии, вытеснив серый майнинг и коммерческое потребление энергии под призмой бытового, что позволит минимизировать тарифную нагрузку бизнеса, ввиду оплаты населением по тарифам значительно меньшим экономически обоснованной величины», — уверены в ведомстве.
Кабмин побудил регионы Дифференцированные тарифы: кабмин побудит регионы пересмотреть цены на электроэнергию — СМИ.
Аналитики сомневаются в эффективности меры.