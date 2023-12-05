5 декабря, источник: dostup1.ru
В ближайшие сутки на Южном Урале похолодает сразу на 15 градусов
Вторник станет последним относительно теплым днем на текущей неделе.
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В ближайшие сутки на Южном Урале похолодает сразу на 12−15 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Во вторник, 5 декабря, в регионе облачно с прояснением, местами пройдет небольшой снег, будут наблюдаться метели, утром сохранятся гололедные явления (гололед, налипание мокрого снега на провода, гололедица), в отдельных районах туманы. Температура воздуха минус 2−7, на юге — до плюс 1.
Ветер южный с переходом на западный, северо-западный, его скорость 5−10 м/с, местами порывы до 13.
В Челябинске без существенных осадков, на отдельных участках дорог гололедица, минус 2−4.
В 6.30 утра в центре города минус 4, влажность воздуха 77%, ветер западный 6 м/с, атмосферное давление существенно ниже нормы — 733 мм ртутного столба.
Напомним, аномальный холод накроет Южный Урал 6 декабря, а в следующие сутки столбики термометров понизятся до минус 33−40 градусов.