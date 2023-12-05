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5 декабря, источник: АиФ Красноярск

Школьница из Зеленогорска встретилась с президентом на выставке «Россия»

Отец юной зеленогорки Софии Завирюха участвует в специальной военной операции.

Источник: Пресс-служба Президента России

Владимир Путин 4 декабря впервые посетил выставку «Россия» на ВДНХ, где встретился с юными представителями движения «Первые в России — стране возможностей». На встрече президента с детьми на масштабной выставке присутствовала и школьница из Зеленогорска София Завирюха.

В экскурсии по экспозиции «Первые в России — стране возможностей» с ним поучаствовали ребята из Движения. Это активисты из разных регионов. Они рассказали президенту о том, как живут, учатся и помогают бойцам СВО.

Отец Софии Завирюха участвует в специальной военной операции. Сама София хорошо учится, занимается в вокальной студии, снимает передачи в медиа-студии. В прошлом году с подругой стала победительницей Всероссийского проекта «Министерство школьной моды». Хватает времени у нее и на волонтёрство. Вместе со старшими ребятами из зеленогорского Молодежного центра разрабатывает и реализует экологические проекты.

«Президент очень добрый, — рассказывает София, — всех послушал. Мы рассказали про свои проекты — волонтерские и другие. У каждого президент выслушал мечту. Пожал каждому руку. У меня посмотрел браслетик на руке».

В конце встречи дети и президент записали на специальном стенде свои пожелания и сфотографировались. В завершение Владимир Путин всем пожелал исполнения желаний.

Напомним, выставка на ВДНХ «Россия» проходит до 12 декабря. Её посещение — бесплатно. Красноярский край представлен своей масштабной площадкой.

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