5 декабря, источник: АиФ Красноярск
Школьница из Зеленогорска встретилась с президентом на выставке «Россия»
Отец юной зеленогорки Софии Завирюха участвует в специальной военной операции.
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Владимир Путин 4 декабря впервые посетил выставку «Россия» на ВДНХ, где встретился с юными представителями движения «Первые в России — стране возможностей». На встрече президента с детьми на масштабной выставке присутствовала и школьница из Зеленогорска София Завирюха.
В экскурсии по экспозиции «Первые в России — стране возможностей» с ним поучаствовали ребята из Движения. Это активисты из разных регионов. Они рассказали президенту о том, как живут, учатся и помогают бойцам СВО.
«Президент очень добрый, — рассказывает София, — всех послушал. Мы рассказали про свои проекты — волонтерские и другие. У каждого президент выслушал мечту. Пожал каждому руку. У меня посмотрел браслетик на руке».
В конце встречи дети и президент записали на специальном стенде свои пожелания и сфотографировались. В завершение Владимир Путин всем пожелал исполнения желаний.
Напомним, выставка на ВДНХ «Россия» проходит до 12 декабря. Её посещение — бесплатно. Красноярский край представлен своей масштабной площадкой.