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5 декабря, источник: Калининград.Ru

Комплекс «Планета Океан» в Калининграде планируют открывать поэтапно

Сначала введут в эксплуатацию аквариумы, экспозицию «Лаборатория Балтики», библиотеку, входную зону и кафе.

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фотографий
6
фотографий

Комплекс-шар «Планета Океан» на набережной Петра Великого планируют открывать поэтапно. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Сначала рассчитывают открыть аквариумы, в том числе зал «Большой океан», экспозицию «Лаборатория Балтики», а также библиотеку, входную зону и кафе. Затем введут в эксплуатацию другие части здания.

«Ждём, что главным событием 2024 года в музее станет запуск корпуса “Планета Океан”. Мы готовим предметы, консультируемся с ведущими учёными при разработке будущих экспозиций. Отмечу, что заказчиком строительства является не музей, а ППК “Единый заказчик”, сейчас всё зависит от них и от работы подрядчика. Мы предлагаем открывать корпус поэтапно: сначала аквариумы, в том числе зал “Большой океан” (для него закупили часть гидробионтов), а также экспозицию “Лаборатория Балтики”, библиотеку, входную зону, кафе», — сообщила генеральный директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова.

Сейчас специалисты устанавливают мебель и оборудование в образовательном центре «ОКЕАНиЯ». Готовность этой части комплекса составляет 97%.

В детском центре располагаются кабинеты для занятий, административные помещения, а также лекционный зал на 140 мест с мультимедийным оборудованием.

Общая площадь «Планеты Океан» — девять тысяч квадратных метров. Новое здание представляет собой вытянутую композицию из трёх блоков, один из которых выполнен в виде стеклянного шара. Над входной зоной смонтировали навес в форме волны.

Сейчас подрядчик заканчивает благоустройство территории. На участке уже установили современную метеоплощадку, малые архитектурные формы и скамейки.Cтроительство комплекса «Планета Океан» в Калининграде намерены завершить к 300-летию Иммануила Канта. Подрядчик рассчитывал сдать объект раньше 2024 года.

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