5 декабря, источник: АиФ Пермь
В Прикамье решение об отмене уроков из-за холодов примут муниципалитеты
Школьники младших классов могут оставаться дома при −25−28 градусах.
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Решение об отмене уроков в школах из-за холодов в Прикамье примут власти муниципалитетов, сообщает Министерство образования и науки Пермского края.
В связи с предстоящим наступлением сильных морозов в регионе министерство напомнило родителям и ученикам правила посещения занятий при низких температурах. Взрослые могут оставить ребёнка дома, если столбик термометра достиг определённых отметок. В зависимости от возраста температура варьируется. Так, ученики 1−4 классов могут оставаться дома при −25−28 градусах, 1−9 — при температуре −28−30 градусах. В случае, если столбик термометра опустится до −30−32 градусов, в школах отменяются занятия для всех классов.
«Если родитель решает оставить ребёнка дома, то необходимо предупредить классного руководителя. Оперативно сообщить об отсутствии ребенка в школе можно в системе ЭПОС. Если даже при низких температурах родители решат отправить детей в школу, занятия пройдут в обычном формате. При этом занятия физической культурой в морозные дни должны проводиться в зале», — пояснили в минобре.
В министерстве уточнили, что в Пермском крае во время сильного похолодания решение о режиме работы образовательных учреждений принимают муниципальные власти, а именно — управлением образованием.
«Также инициатором отмены занятий может выступить администрация школы», — уточнили в региональном минобре.