5 декабря, источник: Новая Кубань
Вениамин Кондратьев заявил об окончательном закрытии Полтавского мусорного полигона
Глава региона уточнил, что на рекультивацию объекта потребуется время.
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В станице Полтавской Краснодарского края располагается один из наиболее скандальных объектов — мусорный полигон.
На протяжении нескольких лет жители населенного пункта, рядом с которым находится свалка, требуют ее закрытия. Этой осенью стало известно, что в рисе, растущем неподалеку от полигона ТБО в Полтавской, были выявлены мышьяк и свинец.
Подробнее об этом ранее писала «НК». Кроме того, после возгорания, которое произошло на Полтавском полигоне этой осенью, в ноябре было принято решение о его закрытии. Это было сделано для дополнительной пересыпки грунта.
Вчера, 4 декабря, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел «Прямую линию». В ее ходе глава региона ответил на актуальные вопросы населения. В том числе он прокомментировал работу Полтавского полигона.
Вениамин Кондратьев заявил, что полигон не возобновит свою работу и что это является его принципиальной позицией. Он уточнил, что в рамках выезда он отметил, что в таком виде свалка существовать не может.
Дал время региональному оператору привести все в порядок. Этого не произошло, и сейчас объект закрыт. Не приостановлен, а именно закрыт.
В дальнейшем полигон в станице Полтавской будет рекультивирован. На это потребуются не только время, но и средства. В настоящий момент новые отходы поступают на другую площадку.