5 декабря, источник: ИА Башинформ
В Уфе объяснили задержку 9 авиарейсов
По данным минтранса Башкирии, накануне в международном аэропорту «Уфа» было задержано девять рейсов, без происшествий.
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В пресс-службе столичного авиаузла пояснили, что задержки обусловлены поздним прибытием воздушных судов и иными техническими причинами. На данный момент самолеты выполняют маршруты по расписанию.
Как информировал «Башинформ», в Башкирии ожидается аномальное понижение температуры.