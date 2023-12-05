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Спецоперация на Украине
5 декабря, источник: ИА Башинформ

В Уфе объяснили задержку 9 авиарейсов

По данным минтранса Башкирии, накануне в международном аэропорту «Уфа» было задержано девять рейсов, без происшествий.

Источник: Башинформ

В пресс-службе столичного авиаузла пояснили, что задержки обусловлены поздним прибытием воздушных судов и иными техническими причинами. На данный момент самолеты выполняют маршруты по расписанию.

Как информировал «Башинформ», в Башкирии ожидается аномальное понижение температуры.

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