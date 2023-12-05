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Спецоперация на Украине
5 декабря, источник: АиФ Волгоград

Под Волгоградом простились с рядовым-контрактником, погибшим в зоне СВО

О подробностях его гибели не говорится, упоминается только, что он заключил контракт и служил в звании рядового.

Жителя Ленинского района Илью Воробьева похоронили на родине — в поселке Маяк Октября, сообщают в районной администрации.

22-летний молодой человек погиб в зоне специальной военной операции. О подробностях его гибели не говорится, упоминается только, что он заключил контракт и служил в звании рядового.

Земляки вспоминают о нем как о добром и отзывчивом парне. Местные власти выражают соболезнования родным. Ранее в Жирновском районе простились с погибшим в СВО Игорем Гребенщиковым.

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