5 декабря, источник: АиФ Волгоград
Под Волгоградом простились с рядовым-контрактником, погибшим в зоне СВО
О подробностях его гибели не говорится, упоминается только, что он заключил контракт и служил в звании рядового.
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Жителя Ленинского района Илью Воробьева похоронили на родине — в поселке Маяк Октября, сообщают в районной администрации.
22-летний молодой человек погиб в зоне специальной военной операции. О подробностях его гибели не говорится, упоминается только, что он заключил контракт и служил в звании рядового.
Земляки вспоминают о нем как о добром и отзывчивом парне. Местные власти выражают соболезнования родным. Ранее в Жирновском районе простились с погибшим в СВО Игорем Гребенщиковым.