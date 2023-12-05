5 декабря, источник: Newslab.ru
В центре Красноярска заработал обновленный флорариум
На красноярскую площадь Мира вернули цветовую композицию под стеклянным куполом.
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В мини-оранжерее высадили фикус витой, диффенбахию микс, аглаонему двух разновидностей, хамедорею и бромелиевые микс. Для красоты композиции добавили кашпо и фактурный сундук.
Как рассказали в мэрии, в этом году в мини-оранжерее обновили систему подачи воды, установили лампы нагрева для поддержания тепла. Система управляется с приложения на телефоне. Датчики измеряют уровень влажности почвы и дают команду на подачу воды. Также идет контроль тепла, сейчас температура настроена на 20.
«Умная система полива и поддержания температуры позволит создать комфортные условия для цветов даже в зимний период. Это прекрасный способ оживить площадь Мира и добавить красок в серые зимние дни. А возможность управлять системой через приложение на телефоне делает процесс ухода за растениями еще более удобным и эффективным», — рассказал руководитель Красгорпарка Евгений Потылицын.
Напомним, впервые флорариум на площади Мира появился в Красноярске зимой 2022 года. Тогда в нем росли хлорофитум, бегония, калатея, кампанула, ардизия, хомедорея, азалия, пуансетия, нолина и фикус али.