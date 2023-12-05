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5 декабря, источник: Фонтанка

Похолодание с «пятнистым» распределением температуры доберется до минус 23. А потом погода резко изменится

После похолодания погода в Петербурге изменится.

Сейчас в Ричмонде: +7° 2 м/с 70% 762 мм рт. ст. +11°

Погода в начале декабря в Петербурге и области будет сложной. Начинается похолодание, а затем будет потепление. Своими рассуждениями 5 декабря делится главный синоптик города Александр Колесов.

Большая часть Ленобласти пока укрыта облаками, в том числе Петербург, местами идет слабый снег. А вот на севере Карельского перешейка облака начали проясняться, и температура воздуха сразу понизилась до минус 18−19 градусов.

«Это как пример, что в эти дни распределение температуры воздуха будет очень пятнистым, и трудно спрогнозировать, где будет холоднее, где теплее», — отмечает синоптик.

В целом определяющей является тенденция к похолоданию. Самый морозный период ожидается с 7 по 10 декабря — минус 12−17, а местами до минус 18−23 градусов. Но это ненадолго.

«И вот когда на ЕТР вторгается аномальный холод, понимаешь, что мы на самом краю этого холода, а противостояние антициклона над ЕТР и циклона над Атлантикой в большинстве случаев заканчивается победой последнего», — пишет Колесов.

Это означает, что морозы скоро закончатся. Уже на следующей неделе придет циклон, который принесёт снег и потепление чуть ли не до оттепели.

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