5 декабря, источник: Фонтанка
Похолодание с «пятнистым» распределением температуры доберется до минус 23. А потом погода резко изменится
После похолодания погода в Петербурге изменится.
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Погода в начале декабря в Петербурге и области будет сложной. Начинается похолодание, а затем будет потепление. Своими рассуждениями 5 декабря делится главный синоптик города Александр Колесов.
Большая часть Ленобласти пока укрыта облаками, в том числе Петербург, местами идет слабый снег. А вот на севере Карельского перешейка облака начали проясняться, и температура воздуха сразу понизилась до минус 18−19 градусов.
«Это как пример, что в эти дни распределение температуры воздуха будет очень пятнистым, и трудно спрогнозировать, где будет холоднее, где теплее», — отмечает синоптик.
В целом определяющей является тенденция к похолоданию. Самый морозный период ожидается с 7 по 10 декабря — минус 12−17, а местами до минус 18−23 градусов. Но это ненадолго.
«И вот когда на ЕТР вторгается аномальный холод, понимаешь, что мы на самом краю этого холода, а противостояние антициклона над ЕТР и циклона над Атлантикой в большинстве случаев заканчивается победой последнего», — пишет Колесов.
Это означает, что морозы скоро закончатся. Уже на следующей неделе придет циклон, который принесёт снег и потепление чуть ли не до оттепели.