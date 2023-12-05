5 декабря, источник: Комсомольская правда
«Придется утепляться»: вторая декада декабря в Приморье окажется суровой
Во второй декаде декабря в Приморье ожидаются морозы до −35°С.
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Первая декада зимы в Приморье выдалась на удивление теплой. Но чего ждать жителям края с 10 числа, стоит ли готовиться к серьезным ухудшениям погоды? На эти вопросы ответил глава Примгидромета Борис Кубай.
По словам синоптика, тропосфера всеми силами «смягчает» приморскую зиму. Например, 6 декабря в крае ожидаются небольшие и умеренные осадки: на север — снег, а ближе к южному побережью — дождь, переходящий в снег.
«Не исключено, что и в окрестностях Владивостока ночью 7 декабря может несколько припорошить снегом. Далее до конца второй декады над краем могут пронестись 2−3 малоактивных атмосферных фронта, но катаклизмов они не вызовут».
Согласно предварительным расчетам, вторая декада месяца, то есть с 10 по 20 декабря, может оказаться холоднее первой.
«При этом во второй пятидневке декады (15−20 декабря) на севере края температура воздуха в ночные и утренние часы может опускаться до −30 °С, а кое-где и до −35°С. Во Владивостоке ночью и утром не исключены −15°С, придется утепляться».