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5 декабря, источник: Комсомольская правда

«Придется утепляться»: вторая декада декабря в Приморье окажется суровой

Во второй декаде декабря в Приморье ожидаются морозы до −35°С.

Сейчас в Аннаполисе: +3° 2 м/с 60% 765 мм рт. ст. +6°
Источник: Комсомольская правда

Первая декада зимы в Приморье выдалась на удивление теплой. Но чего ждать жителям края с 10 числа, стоит ли готовиться к серьезным ухудшениям погоды? На эти вопросы ответил глава Примгидромета Борис Кубай.

По словам синоптика, тропосфера всеми силами «смягчает» приморскую зиму. Например, 6 декабря в крае ожидаются небольшие и умеренные осадки: на север — снег, а ближе к южному побережью — дождь, переходящий в снег.

«Не исключено, что и в окрестностях Владивостока ночью 7 декабря может несколько припорошить снегом. Далее до конца второй декады над краем могут пронестись 2−3 малоактивных атмосферных фронта, но катаклизмов они не вызовут».

Согласно предварительным расчетам, вторая декада месяца, то есть с 10 по 20 декабря, может оказаться холоднее первой.

«При этом во второй пятидневке декады (15−20 декабря) на севере края температура воздуха в ночные и утренние часы может опускаться до −30 °С, а кое-где и до −35°С. Во Владивостоке ночью и утром не исключены −15°С, придется утепляться».

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