5 декабря, источник: КрымPress
Сергей Аксёнов: «Тысячи крымчан участвуют в добровольческой деятельности»
Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с Днем добровольца (волонтера).
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Это праздник доброты и милосердия, праздник миллионов людей, объединенных бескорыстным желанием оказать помощь тем, кто в ней нуждается. По словам нашего Президента, добровольцы показывают всему обществу пример колоссальной нравственной силы.
Волонтеры Крыма реализуют множество важных проектов. Тысячи крымчан участвуют в добровольческой деятельности в рамках регионального проекта «Социальная активность», всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ.
Особое внимание уделяется поддержке участников СВО и членов их семей. Каждый месяц в зону боевых действий отправляются тонны гуманитарной и военно-технической помощи.
От всей души благодарю каждого добровольца за труд, отзывчивость и неравнодушие, за активную гражданскую позицию. Желаю всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии добра и успехов по всем направлениям! — говорится в поздравлении Главы Крыма.