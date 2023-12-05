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5 декабря, источник: КрымPress

Сергей Аксёнов: «Тысячи крымчан участвуют в добровольческой деятельности»

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с Днем добровольца (волонтера).

Источник: КрымPress

Это праздник доброты и милосердия, праздник миллионов людей, объединенных бескорыстным желанием оказать помощь тем, кто в ней нуждается. По словам нашего Президента, добровольцы показывают всему обществу пример колоссальной нравственной силы.

Волонтеры Крыма реализуют множество важных проектов. Тысячи крымчан участвуют в добровольческой деятельности в рамках регионального проекта «Социальная активность», всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ.

Особое внимание уделяется поддержке участников СВО и членов их семей. Каждый месяц в зону боевых действий отправляются тонны гуманитарной и военно-технической помощи.

От всей души благодарю каждого добровольца за труд, отзывчивость и неравнодушие, за активную гражданскую позицию. Желаю всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии добра и успехов по всем направлениям! — говорится в поздравлении Главы Крыма.

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