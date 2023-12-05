5 декабря, источник: Ura.ru
В Пермском крае синоптики объявили штормовое предупреждение
Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявил в регионе штормовое предупреждение. В регионе ударят сильнейшие морозы.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«Объявлено штормовое предупреждение. 5 декабря местами, а
В Перми с 7 по 11 декабря температура воздуха опустится ниже −30 градусов. Ранее URA.RU рассказывало, что в городе начала работу палатка обогрева, губернатор Дмитрий Махонин создал оперштаб по борьбе с морозами. Из-за холодов отменили скоростные электрички к горнолыжным курортам, а школьникам разрешили не ходить на занятия.