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5 декабря, источник: Ura.ru

В Пермском крае синоптики объявили штормовое предупреждение

Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявил в регионе штормовое предупреждение. В регионе ударят сильнейшие морозы.

Сейчас в Аннаполисе: +3° 2 м/с 60% 765 мм рт. ст. +6°

«Объявлено штормовое предупреждение. 5 декабря местами, а 6—11 декабря повсеместно в Пермском крае ожидается аномально холодная погода. 7—11 декабря повсеместно мороз (-30 градусов и ниже), в отдельных районах сильный мороз (-40 градусов и ниже)», — сообщается в telegram-канале центра.

В Перми с 7 по 11 декабря температура воздуха опустится ниже −30 градусов. Ранее URA.RU рассказывало, что в городе начала работу палатка обогрева, губернатор Дмитрий Махонин создал оперштаб по борьбе с морозами. Из-за холодов отменили скоростные электрички к горнолыжным курортам, а школьникам разрешили не ходить на занятия.

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