Главное
Спецоперация на Украине
5 декабря, источник: Клопс.ru

Калининградцам рассказали, как перевозить ёлки в поездах, чтобы не нарваться на штраф и недовольство

Важно хорошо упаковать дерево и зафиксировать.

Источник: Freepik

Жителям Калининградской области рассказали, как перевозить ёлки в пригородных поездах, чтобы не нарваться на штраф и недовольство. Объяснения опубликовали в телеграм-канале «Калининградская Ласточка» во вторник, 5 декабря.

Дерево можно провести бесплатно, если оно маленькое:

  • не более 180 см по сумме трёх измерений (длина + ширина + высота);
  • масса не превышает 36 кг.

В остальных случаях нужно купить проездной документ на провоз ручной клади. Стоимость билета будет зависеть от выбранного маршрута. Важно хорошо упаковать ёлку и зафиксировать, чтобы она не мешала другим пассажирам и работникам поезда.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Лицо в крови, нога простреляна»: очевидец — о перестрелке на площади Василевского
«Укрепляет иммунитет, повышает тонус»: диетолог рассказал о пользе грейпфрута
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта