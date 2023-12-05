5 декабря, источник: Клопс.ru
Калининградцам рассказали, как перевозить ёлки в поездах, чтобы не нарваться на штраф и недовольство
Важно хорошо упаковать дерево и зафиксировать.
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Жителям Калининградской области рассказали, как перевозить ёлки в пригородных поездах, чтобы не нарваться на штраф и недовольство. Объяснения опубликовали в телеграм-канале «Калининградская Ласточка» во вторник, 5 декабря.
Дерево можно провести бесплатно, если оно маленькое:
В остальных случаях нужно купить проездной документ на провоз ручной клади. Стоимость билета будет зависеть от выбранного маршрута. Важно хорошо упаковать ёлку и зафиксировать, чтобы она не мешала другим пассажирам и работникам поезда.