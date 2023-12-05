В Братске суд взыскал с серого майнера более 8 миллионов рублей за потраченную электроэнергию

Иск против братчанина подала компания «Иркутскэнергосбыт». В 2022 году специалисты обратили внимание, что на участке, который принадлежит мужчине, резко выросло потребление электроэнергии. Причём электричество потреблялось стабильно и много вне зависимости от времени суток и сезона. Энергетики уведомили собственника участка, что намерены провести проверку, однако полностью обследовать, на что уходит электричество не получилось. На момент проверки объёмы потребляемой электроэнергии снизились, а собственник участка разрешил обследовать не все электроустановки — в помещения на участке специалистов не пустил, сославшись на то, что в них идёт реконструкция электрооборудования. Впрочем, собранных доказательств хватило, чтобы суд встал на сторону истцов, утверждавших, что высокое потребление электроэнергии на участке собственника для обычных целей нетипично.
Суд пришёл к выводу, что объёмы потребления электроэнергии не характерны для коммунально-бытовых нужд, факт использования ответчиком потребляемой электроэнергии не только для целей коммунально-бытовых нужд, но и при осуществлении деятельности, не связанной с удовлетворением коммунально-бытовых потребностей, подтверждён совокупностью представленных в материалы дела доказательств, — говорится в сообщении суда.
В случае, если электроэнергия используется не для коммунально-бытовых нужд, то она оплачивается по коммерческому тарифу, который в несколько раз выше тарифа для населения. В этой связи Падунский суд постановил взыскать с братчанина свыше 8 миллионов рублей в виде задолженности за потреблённую электроэнергию. В пресс-службе суда ИА «ТК Город» уточнили, что мужчина на своём участке занимался добычей криптовалюты.