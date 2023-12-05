5 декабря, источник: Комсомольская правда
Стало известно, что появится на месте сгоревшего ТЦ «Максим» во Владивостоке
На месте сгоревшего ТЦ во Владивостоке построят торгово-выставочный комплекс.
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Во Владивостоке на градостроительном совете представили проект торгово-выставочного комплекса в районе проспекта 100-летия Владивостока, рядом со сгоревшим ТЦ «Максим». Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Специалисты отметили, что композиция здания будет построена на принципе сочетания разновысотных объемов, где расположатся офисные помещения, выставочные залы, складские помещения и парковка.
«Пластика фасадов обеспечивается за счет выступающих и западающих объемов, графического членения фасадных плоскостей остеклением и цветовыми приемами, декоративными элементами», — рассказал Анатолий Мельник, директор по проектной работе ООО «Арх фонд».
Напомним, ранее «Комсомольская правда — Владивосток» писала о том, что владивостокцы какими только ласковыми эпитетами ни отреагировали на снос некогда популярного торгового центра «Максим»: «памятник эпохи», «место ностальгии» и «оплот веселого детства».