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5 декабря, источник: Комсомольская правда

Стало известно, что появится на месте сгоревшего ТЦ «Максим» во Владивостоке

На месте сгоревшего ТЦ во Владивостоке построят торгово-выставочный комплекс.

Источник: Мэрия Владивостока

Во Владивостоке на градостроительном совете представили проект торгово-выставочного комплекса в районе проспекта 100-летия Владивостока, рядом со сгоревшим ТЦ «Максим». Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Специалисты отметили, что композиция здания будет построена на принципе сочетания разновысотных объемов, где расположатся офисные помещения, выставочные залы, складские помещения и парковка.

«Пластика фасадов обеспечивается за счет выступающих и западающих объемов, графического членения фасадных плоскостей остеклением и цветовыми приемами, декоративными элементами», — рассказал Анатолий Мельник, директор по проектной работе ООО «Арх фонд».

Напомним, ранее «Комсомольская правда — Владивосток» писала о том, что владивостокцы какими только ласковыми эпитетами ни отреагировали на снос некогда популярного торгового центра «Максим»: «памятник эпохи», «место ностальгии» и «оплот веселого детства».

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