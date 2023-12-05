5 декабря, источник: Комсомольская правда
В Ростове эксперт рассказал о последствиях появления коронарной дыры на Солнце
Заведующий обсерваторией в Ростове разъяснил, как коронарная дыра на Солнце повлияет на Землю.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Ростовской области заговорили о крупной коронарной дыре на Солнце. Оказалось, она может вызвать геомагнитные бури. Об этом в донской столице предупредил заведующий астрономической обсерваторией парка имени Максима Горького Николай Демин.
Корональная дыра — область Солнечной короны, которая отличается пониженной плотностью и температурой плазмы. Это один из примеров солнечной активности. Корональные дыры — источник быстрых потоков солнечного ветра, который при взаимодействии с магнитосферой нашей планеты вызывает геомагнитные бури.
По словам эксперта, корональные дыры чаще всего возникают в моменты минимума солнечной активности, поэтому нынешняя ситуация достаточно необычная. Однако ничего опасного в происходящем нет.
В целом можно отметить, что ничего экстраординарного с нашим Солнцем не происходит. Подобные явления ранее наблюдались неоднократно и считаются нормальным проявлением астрофизики Солнца. В прошлый раз нечто похожее отмечали 29 марта 2023 года, никаких значимых последствий тогда не случилось.
Добавим, новую корональную дыру на Солнце 2 декабря обнаружила космическая станция SDO. Судя по сделанным снимкам, область с пониженной плотностью «в десятки раз превысила диаметр Земли».