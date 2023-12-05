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5 декабря, новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz

К 2050 году число климатических мигрантов может достичь 1,2 млрд — подробности

Участники Международного климатического форума COP28 обсудили вопросы адаптации к климатическим рискам и смягчения их последствий.

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Источник: РИА "Новости"

ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Число климатических мигрантов может достичь 1,2 млрд к 2050 году, сообщает Минэкологии РУз.

Такие данные озвучили в ходе мероприятия на тему «Климатические мигранты, климатические риски и адаптация», прошедшего в павильоне «Узбекистан» в Дубае в рамках Международного климатического форума COP28.

Диалог объединил профильные ведомства и организации стран Центральной Азии для обмена опытом в части рисков, которые влечет за собой изменение климата. Это позволит достоверно оценить уровень потенциальной опасности и выработать стратегии по смягчению негативных последствий, связанных в том числе с наводнениями из-за прорыва ледниковых озер.

«На форуме высоко оценены усилия Узбекистана по адаптации к климатическим рискам и смягчению их последствий».

говорится в сообщении.

По словам министра экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиза Абдухакимова, почти половина населения планеты испытывает серьезную нехватку воды, по крайней мере, в определенный период года из-за климатических и неклиматических факторов.

«Зачастую они покидают свои территории. Согласно последним исследованиям, число климатических мигрантов может достичь 1,2 млрд к 2050 году. Связь между окружающей средой, развитием и безопасностью является основным фактором, влияющим на региональный ландшафт республик Центральной Азии».

отметил он.

Также Абдухакимов добавил, что над решением экологических проблем, таких как изменение климата, необходимо работать совместно.

Согласно исследованиям, за последние 50−60 лет в результате изменения климата поверхность ледников в Центральной Азии сократилась на 30%, что напрямую отразилось на реках и их экосистемах. Среднегодовая температура выросла на 1,5 градуса за последние несколько десятилетий и по прогнозам к концу столетия увеличится на 2−5,7 градуса.

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