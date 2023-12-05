К 2050 году число климатических мигрантов может достичь 1,2 млрд — подробности

ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Число климатических мигрантов может достичь 1,2 млрд к 2050 году, сообщает Минэкологии РУз.
Такие данные озвучили в ходе мероприятия на тему «Климатические мигранты, климатические риски и адаптация», прошедшего в павильоне «Узбекистан» в Дубае в рамках Международного климатического форума COP28.
Диалог объединил профильные ведомства и организации стран Центральной Азии для обмена опытом в части рисков, которые влечет за собой изменение климата. Это позволит достоверно оценить уровень потенциальной опасности и выработать стратегии по смягчению негативных последствий, связанных в том числе с наводнениями из-за прорыва ледниковых озер.
По словам министра экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиза Абдухакимова, почти половина населения планеты испытывает серьезную нехватку воды, по крайней мере, в определенный период года из-за климатических и неклиматических факторов.
Также Абдухакимов добавил, что над решением экологических проблем, таких как изменение климата, необходимо работать совместно.
Согласно исследованиям, за последние 50−60 лет в результате изменения климата поверхность ледников в Центральной Азии сократилась на 30%, что напрямую отразилось на реках и их экосистемах. Среднегодовая температура выросла на 1,5 градуса за последние несколько десятилетий и по прогнозам к концу столетия увеличится на 2−5,7 градуса.