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5 декабря, источник: АиФ Кубань

Власти утвердили для жителей Сочи тариф на воду на 2024 год

В первом полугодии стоимость воды повышаться не будет.

Источник: РИА "Новости"

Власти утвердили для жителей Сочи тариф на воду на 2024 год, сообщает пресс-служба сочинского водоканала.

Стоимость холодной воды в первом полугодии грядущего года повышаться не будет. За питьевую воду горожанам будет начисляться сумма, исходя из расчета 38,08 ₽ за кубометр (с НДС). А за водоотведение 30,58 ₽ за кубометр (также с учетом НДС).

При этом в трех «зонах» Большого Сочи в 2024 году население будет платить за канализацию чуть меньше установленного тарифа. Речь идет об абонентах, которые находятся на территории обслуживания: «Черноморец», «Санаторий “Магадан” и форелеводческий завод “Адлер”.

Индексация тарифов на водоснабжение и канализацию в Сочи предусмотрена с 1 июля будущего года: стоимость питьевой воды вырастет на 6,3% и составит 40,48 ₽ за кубометр. Услуга водоотведения увеличится на 1,6% и будет составлять 31,07 ₽

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