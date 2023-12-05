5 декабря, источник: Комсомольская правда
В центре Перми зажгли первые новогодние конструкции
Завершится праздничное оформление города к середине декабря.
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Пермь продолжает преображаться к празднованию Нового года. В центре города уже зажглись первые световые инсталляции. В Театральном саду можно увидеть огни новой декорации «Царский стиль», перед зданием Заксобрания можно постоять под сводами светящейся «Ротонды», а перед органным залом появилась декорация «Театральная люстра».
На Соборной площади установили праздничные свечи на фоне световых гирлянд. А на набережной Камы на территории амфитеатра будут мерцать звездочки «Созвездия».
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, этой зимой в Перми появятся 25 новых крупных световых конструкций и 35 декоративных консолей. Праздничное оформление города завершится к середине декабря, всего в городе появится более 3 тысяч новогодних элементов.