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5 декабря, источник: Комсомольская правда

На станции СТ «Комсомольская» в Волгограде началась установка эскалаторов

В волгоградской подземке устанавливают оборудование нового эскалатора.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде 5 декабря рабочие приступили к подъему и установке на специальные опоры первого эскалатора на станции «Комсомольская». Место работ огорожено в целях безопасности пассажиров скоростного трамвая.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, ранее специалисты демонтировали старые подъемники и подготовили площадку для сбора конструкций, установили опоры. После установки первого эскалатора на станцию привезут второй. В конце их облицуют металлическими панелями.

Два новых эскалатора на «Комсомольской» будут практически бесшумными, обещают чиновники, высота подъема составит 3,5 метра. Скорость подъемников составит полметра в секунду.

После окончания работ на «Комсомольской» эскалаторы будут заменены на станции «Площадь Ленина».

Напомним, перед чемпионатом мира по футболу в 2018 году в Волгограде обновили подъемники на «Пионерской». На двух других подземных станциях СТ в Центральном районе работы по замене оборудования не проводились. И несколько лет подъемники на «Комсомольской» и «Площади Ленина», которые были установлены с моменты открытия станций, стояли мертвым грузом.

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