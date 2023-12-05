Ограничение движения транспорта в районе площади Свободы в Нижнем Новгороде продлены до 23:59 20 апреля, сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. Как пояснили информации МКУ ГУММиД, сроки перенесли из-за большого объема работ по перекладке коммуникаций при строительстве новой станции метро «Площадь Свободы». Сейчас здесь идет подготовка к строительству монтажно-демонтажной камеры для тоннелепроходческого оборудования. После выноса всех коммуникаций вокруг территории стройплощадки планируется сделать временную дорогу, которая пройдет вдоль улиц Варварская, Максима Горького и Ванеева. Для транспорта сохраняются ограничения на участке улицы Максима Горького (от улицы Ошарской до улицы Ижорской), на участке улицы Ошарской (напротив дома 164 по улице Максима Горького), на Варварской (от Свободы до улицы Володарского), на Ванеева (напротив дома № 1). «Автомобилистам желательно заранее ознакомиться со схемой движения», — рекомендовали специалисты департамента. На указанный период сохраняется следующая схема движения транспорта: — троллейбус № 9 следует от площади Горького по Большой Покровской улице, проспекту Гагарина, улицам Бекетова, Ванеева, Рокоссовского, Ивлиева, Васюнина; — троллейбус № 13 ходит от микрорайона Щербинки-2 по проспекту Гагарина, Бекетова, Ванеева, Рокоссовского, Ивлиева, Васюнина до остановки «Торговые ряды»; — троллейбус № 17 следует от площади Горького по Большой Покровской, проспекту Гагарина, Бекетова, Ванеева, Васюнина, Ивлиева, Рокоссовского; — автобусы А-1, А-40, А-58, А-64, А-68, а также Т-74 и Т-97 ходят в направлении площади Минина и Пожарского — по Звездинке, Алексеевской, Октябрьской, Варварской; — автобусы А-3, А-39, А-61, А-92, а также Т-70 и Т-91 следуют по Белинского, Ковалихинской улице, Варварской; — автобусы А-16, А-41, Т-34 и Т-57 ходят по Ошарской, Белинского; — автобусные маршруты А-20 и Т-83 организованы по улице Белинского без заезда на площадь Свободы; — автобусы А-71 и А-95 ходят только до площади Минина и Пожарского. Напомним, запрет на остановку и парковку транспорта введут на 40 улицах в Нижнем Новгороде.