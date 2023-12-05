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5 декабря, источник: РИА "ФедералПресс"

Алиханова не устроило решение проблемы с дефицитом дворников и техники для уборки Калининграда

КАЛИНИНГРАД, 5 декабря, ФедералПресс. Калининградская мэрия до сих пор не смогла привлечь людей на вакантные 200 рабочих мест дворников. Проблема нехватки рабочих рук и спецтехники для уборки города от снега и льда поднималась на оперативном совещании в правительстве региона во вторник, 5 декабря. Губернатор Антон Алиханов предложил добавить неиспользованные средства на зарплаты действующим дворникам.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Если у тебя 33% рабочих мест постоянно не заполнено, то очевидно, ты делаешь что-то не так», — сказал Алиханов в ответ на доклад первого замглавы горадминистрации Алексея Асмыковича.

Штат дворников городского муниципального предприятия «Чистота» не заполнен. Сейчас здесь работает около 400 человек, как пишет «Русский Запад».

Не использованные на зарплаты работникам деньги возвращаются в бюджет. Губернатор предложил потратить эти финансы на закупку уборочной техники, повышение зарплат дворникам «Чистоты».

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