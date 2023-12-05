5 декабря, источник: РИА "ФедералПресс"
Алиханова не устроило решение проблемы с дефицитом дворников и техники для уборки Калининграда
КАЛИНИНГРАД, 5 декабря, ФедералПресс. Калининградская мэрия до сих пор не смогла привлечь людей на вакантные 200 рабочих мест дворников. Проблема нехватки рабочих рук и спецтехники для уборки города от снега и льда поднималась на оперативном совещании в правительстве региона во вторник, 5 декабря. Губернатор Антон Алиханов предложил добавить неиспользованные средства на зарплаты действующим дворникам.