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Спецоперация на Украине
5 декабря, источник: АиФ Кузбасc

Таксист, сбивший насмерть ребёнка в Кемерове, был под действием наркотиков

Его заключили под стражу до 30 января 2024 года.

Решением суда под стражу заключили кемеровского 40-летнего водителя такси, который в конце ноября насмерть сбил первоклассника. Выяснилось, что он был в состоянии наркотического опьянения.

По информации следователей, ему уже предъявили обвинение, под стражей он останется до 30 января 2024 года. За смерть ребёнка законом предусмотрено безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок свыше трёх лет.

«АиФ в Кузбассе» побывал на месте трагедии и подробнее рассказал о случившемся.

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