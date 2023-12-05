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5 декабря, источник: АиФ Пермь

Приборы ПГНИУ уловили начало арктического вторжения в Перми

Приборы ПГНИУ уловили 5 декабря начало арктического вторжения в Перми, сообщили в ГИС-центре вуза.

Сейчас в Аннаполисе: +3° 2 м/с 60% 765 мм рт. ст. +6°

«На высоте 600 метров уже −21,5°С. Через 12 — 20 часов (в зависимости от местности), когда уменьшится облачность, начнёт формироваться температурная инверсия», — прогнозируют специалисты.

Это значит, что у поверхности земли станет холоднее, чем на высоте.

Ранее perm.aif.ru писал, что в Пермском крае объявили штормовое предупрждение. Причина — аномальные морозы. Низкие температуры ожидаются в регионе 5 — 11 декабря. Местами столбик термометра может упасть до −40°.

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