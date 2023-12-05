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5 декабря, новости Казахстана, источник: Newtimes.kz

Штормовое предупреждение из-за мороза объявили в РК

Синоптики сообщили об ухудшении погодных условий в трех мегаполисах и ряде областей страны, передает ИА «NewTimes.kz».

Сейчас в Аннаполисе: +3° 2 м/с 60% 765 мм рт. ст. +6°

Гололед, низовая метель, резкое понижение температуры воздуха и ветер ожидаются в ВКО и области Улытау.

Осадки, низовая метель, гололед, ветер и резкое понижение температуры воздуха — в области Абай и СКО.

Резкое понижение температуры воздуха до 40 градусов прогнозируются в Астане, Алматы, Улытау, Жетысу, области Абай, ВКО, СКО, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Кызылординской, Жамбылской, Алматинской областях.

Снег, гололед, метель, туман и ветер стали причинами штормового предупреждения в Костанайской области.

Низовая метель, гололед, туман и ветер — в Астане, Карагандинской, Павлодарской и Акмолинской областях.

Туман накроет Атыраускую область.

Туман и ветер — в Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской областях и Шымкенте.

Низовая метель и ветер ожидаются в Актюбинской области.

Ветер — в Мангистау.

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