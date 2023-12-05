5 декабря, новости Казахстана, источник: Newtimes.kz
Штормовое предупреждение из-за мороза объявили в РК
Синоптики сообщили об ухудшении погодных условий в трех мегаполисах и ряде областей страны, передает ИА «NewTimes.kz».
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Гололед, низовая метель, резкое понижение температуры воздуха и ветер ожидаются в ВКО и области Улытау.
Осадки, низовая метель, гололед, ветер и резкое понижение температуры воздуха — в области Абай и СКО.
Резкое понижение температуры воздуха до 40 градусов прогнозируются в Астане, Алматы, Улытау, Жетысу, области Абай, ВКО, СКО, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Кызылординской, Жамбылской, Алматинской областях.
Снег, гололед, метель, туман и ветер стали причинами штормового предупреждения в Костанайской области.
Низовая метель, гололед, туман и ветер — в Астане, Карагандинской, Павлодарской и Акмолинской областях.
Туман накроет Атыраускую область.
Туман и ветер — в Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской областях и Шымкенте.
Низовая метель и ветер ожидаются в Актюбинской области.
Ветер — в Мангистау.