Главное
Спецоперация на Украине
5 декабря, источник: Фонтанка

Дорогу в Пулково реконструируют и расширят в рамках второй очереди развития аэропорта

В Петербурге расширят и реконструируют дорогу в аэропорт Пулково.

Источник: РИА "Новости"

Смольный выдал задание на подготовку проекта планировки территории дороги в аэропорт Пулково. Это следует из информации, размещенной на сайте комитета по градостроительству.

Речь идет о дороге с эстакадой, общая протяженность объекта — километр. Ширина проезжей части составит 40 метров, количество полос движения — 3−5. Разработать документацию по ППТ компании предстоит до 27 ноября 2024 года.

В ООО «Воздушные ворота Северной столицы» пояснили, что реконструкция эстакады перед терминалом со съездами предусмотрена в рамках второй очереди развития аэропорта Пулково.

«Реконструкция предполагает удлинение и расширение эстакады», — добавили в компании.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Сбер вложит 450 млрд рублей в IT и нейросети. Крупнейший банк страны рас...
Только для горячо любимых родственников. Потокам мигрантов из африкански...
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта