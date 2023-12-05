5 декабря, источник: Фонтанка
Дорогу в Пулково реконструируют и расширят в рамках второй очереди развития аэропорта
В Петербурге расширят и реконструируют дорогу в аэропорт Пулково.
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Смольный выдал задание на подготовку проекта планировки территории дороги в аэропорт Пулково. Это следует из информации, размещенной на сайте комитета по градостроительству.
Речь идет о дороге с эстакадой, общая протяженность объекта — километр. Ширина проезжей части составит 40 метров, количество полос движения — 3−5. Разработать документацию по ППТ компании предстоит до 27 ноября 2024 года.
В ООО «Воздушные ворота Северной столицы» пояснили, что реконструкция эстакады перед терминалом со съездами предусмотрена в рамках второй очереди развития аэропорта Пулково.
«Реконструкция предполагает удлинение и расширение эстакады», — добавили в компании.