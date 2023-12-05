Куда белорусы летят отдыхать на Новый год и сколько стоят туры

Тур на Новый год в Москву или Санкт-Петербург обойдется в сумму от $100 до $200 в зависимости от количества ночей. Банкет в праздничную ночь на одного стоит $80−100.
Встреча Нового года в Египте по системе «все включено» на двоих с вылетом из Минска — от $1,8−2 тыс. За гала-ужин придется заплатить еще $100−300.
Новый год в ОАЭ с завтраками будет стоить на двоих от $2,2−2,5 тыс. Гала-ужин — от $100 до $1 тыс.
Еще одно популярное направление у белорусов, по словам представителей турбизнеса, — Китай. Тур туда на новогодние даты на двоих с вылетом из Москвы обойдется в сумму около $2 тыс. Однако речь идет об отдыхе в отеле не по системе «все включено».
Также у белорусов пользуются спросом автобусные туры на три-шесть дней в польские Татры с отдыхом на горнолыжных курортах. Цена тура на пять дней на одного — около €200. Но эти путевки актуальны для тех, у кого есть шенгенская виза.
Среди европейских направлений в период новогодних и рождественских праздников пользуются популярностью экскурсии с посещением ярмарок и распродаж в Польше, Германии и Литве.
Еще один интересующий белорусов вариант новогоднего отдыха — горнолыжный курорт Шахдаг в Азербайджане. Размещение в апартаментах без питания с 27 декабря по 3 января на двоих будет стоить от $1761.