5 декабря, новости Узбекистана, источник: РИА Новости
В Узбекистане открыли первый ресурсный центр изучения русского языка
В Термезе открылся первый ресурсный центр изучения русского языка.
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ТАШКЕНТ, 5 дек — РИА Новости. Ресурсный центр изучения русского языка открылся во вторник в Термезе на юге Узбекистана, это первый подобный центр в стране, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в республике. Сообщение размещено в Telegram-канале представительства.
Ранее координатор образовательных программ представительства Россотрудничества в республике Ирина Сульжина сообщала РИА Новости, что до конца года в Узбекистане откроются два ресурсных центра. Российская сторона оснастит центры учебной мебелью, необходимой литературой и техникой.
«Сегодня в Термезе открылся первый в Узбекистане ресурсный центр по изучению русского языка», — говорится в сообщении представительства.
Центр организован совместно с Термезским государственным университетом.
Создание и развитие ресурсных центров направлено на дальнейшее удовлетворение потребностей молодых узбекистанцев в изучении русского языка, организацию мероприятий, рассчитанных на популяризацию российской культуры и образования в Узбекистане, отметили в представительстве.
Еще один подобный ресурсный центр представительство Россотрудничества откроет 7 декабря в Нукусе (столица республики Каракалпакстан на северо-запад), добавили в пресс-службе.
В Узбекистане в последние годы реализуется ряд проектов по продвижению изучению русского языка в образовательных учреждениях. Российский государственный педагогический университет (РГПУ) имени А. И. Герцена подготовил учебники русского языка для 2−11 национальных классов школ Узбекистана.
В октябре 2020 года Минпросвещения РФ, министерство народного образования Узбекистана и благотворительный фонд российского бизнесмена Алишера Усманова «Искусство, наука, спорт» подписали соглашение о реализации проекта «Класс!» по повышению уровня владения русским языком в республике. Исполнителями программы выступают РГПУ и узбекистанский институт переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов системы народного образования имени А. Авлони. Проект рассчитан на десять лет.