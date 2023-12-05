5 декабря, источник: АиФ Кубань
Муниципалитетам Краснодарского края выделили 47 школьных автобусов
За пять лет школы Кубани получили 979 новых автобусов.
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Муниципалитетам Краснодарского края выделили 47 школьных автобусов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
По словам главы, в автобусах предусмотрено все для безопасности детей.
«Мы стремимся к тому, чтобы более 70 тысяч кубанских школьников ездили на учебу в современных и комфортных условиях. В этом учебном году у нас вышли на маршруты почти полторы тысячи новых автобусов. Всего же за пять лет в школы Краснодарского края передали 979 новых машин», — отметил Вениамин Кондратьев.
Ранее мы сообщали, что в Краснодаре маршрут № 46 стал бесплатным для учеников школы № 100. Такое решение приняли парламентарии на 65-ом заседании гордумы.