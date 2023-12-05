Укомплектованность нескольких районных жилагентств работникам ручного труда стремится к 100%. Но не всех. Как рассказали «Фонтанке» в жилищном комитете 5 декабря, в 98−100% оценивают комплектность в РЖА Невского, Петроградского, Петродворцового, Колпинского и Кронштадского районов. В 95% — Выборгского. В 90% — Приморского и Красносельского. Московский район оценили на 83%, Центральный — в 70%. О том, что именно в Центральном районе наблюдается самый серьезный некомплект, «Фонтанка» уже писала перед началом снегопадов. Всего в городских жилагентствах сейчас порядка 3800 дворников и около тысячи механизаторов. Напомним, жилищные агентства с начала года приняли на себя содержание внутриквартальных территорий общего пользования — то есть тех, за которые не отвечают управляющие организации или другие балансодержатели. Для РЖА переформатировали в бюджетные учреждения, соответствующие договоры они получают без конкурсов. Аналогичная реформа в дорожной отрасли произойдет не раньше середины 2024 года. Между тем в Петербурге уже прошло несколько серьезных снегопадов, «Фонтанка» сравнивала, насколько лучше к ним подготовился город, если вспоминать зиму 2021/2022 годов.