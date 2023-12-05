5 декабря, источник: Комсомольская правда
Один случай на 729 тысяч: в Ростове мама родила сразу четырех дочек
В Ростовской области мама родила четверню.
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Молодая семья из Ростовской области стала счастливее сразу в четыре раза. Жительница Матвеево-Курганского района родила четырех девочек. Об этом сообщили в управлении ЗАГС по Ростовской области.
— Девочки зарегистрированы в отделе ЗАГС Октябрьского района города Ростова-на-Дону, — сообщили в областном управлении.
Как рассказал «КП — Ростов-на-Дону» собственный источник, все крохи родились с неплохой для четверни массой: есть и сестрички весом и 1300, и 1500, и 1700 граммов. Сейчас малышки чувствуют себя хорошо. Они не находятся в отделении реанимации, а в отделении патологии новорожденных. Малютки дышат сами. Сейчас они активно набирают вес, и когда девчушки немного подрастут, их с мамой выпишут домой.
— Желаем родителям и чудесным девочкам крепкого здоровья, удачи, счастья и благополучия! — поздравили маму и папу в управлении.
В ЗАГСе уточняют: считается, что рождение четырех малышей приходится один раз на 729 тысяч родов. В Ростовской области это первая четверня в 2023 году. Напомним, за девять месяцев 2023 года в регионе зарегистрировано пять троен, а за аналогичный период прошлого года — три тройни.
Напомним, в августе в Ростове из роддома выписали одновременно две тройни. Ростовчане Стаценко увезли Илюшу, Глеба и Семена. А семья Гончаровых приехала из Егорлыкского района за Аксиньей, Русланом и Ярославом. Родились обе тройни в июле, с разницей в неделю. Беременности протекали по-разному. В одном случае роды оказались плановыми на сроке 35 недель. В другом — у мамы развились осложнения, и пришлось срочно делать кесарево сечение.
В результате на свет малыши появились на сроке в 33−34 недели. А, когда крохи добрали нужный вес для выписки, их ждали обе большие семьи — со счастливыми папами, бабушками и дедушками и старшими братиками и сестричками, которые обещали помогать родителям следить за младшими.