6 декабря, источник: Комсомольская правда
Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 6 декабря
В Хабаровском крае рассказали новые подробности гибели мужчины от лап тигра.
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Следователи Хабаровского края продолжают проводить проверку после гибели мужчины от лап амурского тигра. Произошло все 4 декабря, а в Центре «Амурский тигр» сообщили новые подробности дела: рядом с человеком нашли патроны. Ружья при этом не было.
В Магаданской области суд поставил точку в деле о покушении на убийство 18-летней беременной девушки. Напомним, ее друзья скинули Викторию в реку, планируя потом отобрать ее съемную квартиру и деньги. Делали они это изощренно, придумав целый квест. Преступников наказали, а «КП-Хабаровск» узнала новые детали шокирующего случая.
Житель Еврейской автономной области Александр Ветров — юнармеец и настоящий герой. Летом парень спас из реки Биджан двух тонущих подростков. Сам же он был на раскопках неподалеку и решил искупаться. Его желание стало судьбоносным для тех ребят.