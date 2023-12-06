Россияне с детьми получат до 33 тысяч рублей в ближайшие дни: новости среды

Как сообщается на сайте СФР, деньги начнут перечислять с самого утра, но некоторые граждане их получат только ближе к вечеру. Время зачисления пособий на карты зависит от банка получателя.
Отметим, что пособие получают россияне, которые ранее подавали заявление в отделение соцзащиты: это могут быть родители ребенка, родственники или опекуны. Однако деньги выплачиваются только тем гражданам, которые официально находятся в отпуске по уходу за ребенком.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в России может вновь вырасти первоначальный взнос по ипотеке. В сентябре первоначальную ставку подняли на 5% — до 20%.