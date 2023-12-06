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6 декабря, источник: РИА "ФедералПресс"

Россияне с детьми получат до 33 тысяч рублей в ближайшие дни: новости среды

ВЛАДИВОСТОК, 6 декабря, ФедералПресс. Многие россияне 8 декабря получат пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Выплата составляет от 8591 до 33 281 рубля.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщается на сайте СФР, деньги начнут перечислять с самого утра, но некоторые граждане их получат только ближе к вечеру. Время зачисления пособий на карты зависит от банка получателя.

Отметим, что пособие получают россияне, которые ранее подавали заявление в отделение соцзащиты: это могут быть родители ребенка, родственники или опекуны. Однако деньги выплачиваются только тем гражданам, которые официально находятся в отпуске по уходу за ребенком.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в России может вновь вырасти первоначальный взнос по ипотеке. В сентябре первоначальную ставку подняли на 5% — до 20%.

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