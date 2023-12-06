6 декабря, источник: PrimaMedia.ru
«Тигриная свадьба»: встреча людей и хищников в Приморье попала на видео
В центре «Амурский тигр» рассказали, что же происходило на самом деле.
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В Кировском районе Приморья местные жители встретили тигриное семейство, сообщает ИА PrimaMedia. Появившийся в социальных сетях ролик прокомментировали в центре «Амурский тигр».
Восторженные очевидцы предположили, что стали свидетелями так называемой «тигриной свадьбы». Однако эксперты центра «Амурский тигр» сразу же развеяли их догадки. По словам специалистов, на видео — самка с двумя подросшими тигрятами.
«Им бы уже расселяться, а они все балбесничают», — шутят в центре.
Встречи с полосатыми хищниками — не редкость для Приморья. Но не всегда подобные рандеву вызывают восторг. Так, например, 1 декабря из-за сообщений о появившемся в окрестностях села Серафимовка, Ольгинский округ, хищника, местных детишек было решено не пускать в школы.