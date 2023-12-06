6 декабря, источник: Комсомольская правда
Волна отключений холодной воды накрыла Владивосток
Без ХВС остались сотни домов города.
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В среду, 6 декабря, сотни домов во Владивостоке остались без холодной воды. О том, что стало причиной отключения ХВС, читайте в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Как рассказали в пресс-службе Примводоканала, отключения начались в 9:00. Воду вернут этим же вечером в 20:00. Причиной отсутствия воды стали ремонтные работы, а именно — устранение течи.
Без холодного водоснабжения остались следующие дома приморской столицы:
2-я Матросская: 7, 9, 13, 15, 16, 17А, 17, 18, 20, 22, 22А, 24;
3-я Матросская: 4, 13, 17, 19, 21Б, 22, 24, 25, 26, 26А, 27, 27А, 28;
4-я Матросская: 22, 26, 27, 27Б, 29, 31, 31А, 32;
5-я Матросская: 21, 24, 24А, 27, 27А, 28;
6-я Матросская: 31;
7-я Матросская: 25, 33, 33А;
Адмирала Кузнецова: 54 В, 62А, 62Б, 64А, 66, 68, 68А, 70, 72, 76;
Адмирала Юмашева: 2, 4, 6, 6А, 8, 8А, 8Б, 8 В, 8 Г, 12Б, 12 Г, 12Д, 14, 14А, 14Б, 14 В, 14 Г, 14К. 14Ж, 16, 16А, 16Б, 16 В, 16 Г, 18, 18А, 18Б, 20, 20А, 20Б, 22, 22А, 22 В, 24, 24А, 24 В, 25, 26А;
Алилуева: 2, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6, 8, 10, 12, 12А, 14, 14А;
Баляева: 34, 35, 36, 36А, 38, 40, 42, 46, 48, 48А, 50, 50А, 50 В, 52, 5А, 54, 56, 58, 60, 62, 64.
С полным списком адресов можно ознакомиться на сайте Примводоканала.