6 декабря, источник: АиФ Кузбасc
В кемеровском парке Жукова сделают общественное пространство
Речь идёт о неосвоенной территории площадью 91 кв. м.
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В парке Жукова в Кемерове сделают новое общественное пространство на неосвоенной территории 91 кв. м. Власти объявили аукцион на поиск подрядчика для проектирования и строительства.
«Ставим задачу максимально сохранить природную составляющую парка, наполнить ландшафтными композициями, деревьями и растениями. Новая территория должна стать ещё одним любимым местом кемеровчан: с освещёнными пешеходными дорожками и переходами, соединяющими с парком Победы, семейными площадками и кафе, сценой для проведения мероприятий», — пишет у себя в телеграм-канале глава города Дмитрий Анисимов.
Начальная максимальная цена контракта — 743,5 млн руб. Подрядчик также укрепит берега Искитимки.