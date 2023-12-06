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6 декабря, источник: Ura.ru

Пермская учительница отсудила у соцфонда пенсию

Педагог из Осинского округа Пермского края через суд добилась от Социального фонда России (СФР) включения в льготный стаж периода, когда она работала психологом в коррекционной школе. Об этом говорится в судебных материалах.

«Суд решил исковые требования педагога к Отделению фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пермскому краю удовлетворить. Периоды, когда учительница работала педагогом-психологом, ей зачли в льготный стаж», — указано в материалах, опубликованных на сайте Осинского районного суда.

В судебных материалах говорится о том, что учительница выработала льготный стаж 25 лет для начисления пенсии в декабре 2022 года. Однако СФР насчитал ей только 20 лет и 8 месяцев льготного стажа. Суд постановил включить в стаж для начисления досрочной пенсии 4 года и 2 месяца, когда женщина трудилась педагогом-психологом в коррекционной школе. Пермячка для этого предоставила суду необходимые документы, доказывающие ее стаж. Также суд учел свидетельские показания коллег учительницы, подтверждающие ее исковые требования.

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