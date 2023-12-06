При какой погоде в Омске можно не ходить в школу

Температура воздуха, при которой можно не идти в школу в Омской области, зависит от класса, в котором учится ребенок:
— при температуре воздуха ниже −30 °С рекомендуется освободить от занятий обучающихся начальной школы;
— при температуре воздуха ниже −32 °С от посещения занятий рекомендуется освободить учеников с 5 по 9 классы;
— при температуре воздуха ниже −35 °С могут быть освобождены и старшеклассники.
При этом школы продолжат работать при любом количестве учеников на уроках.
«Школы продолжают работать, учебный процесс организуется вне зависимости от того, сколько детей присутствует на занятиях. Решение о том, отпускать ли ребенка в школу, принимают, прежде всего, родители, ориентируясь на предварительный прогноз погоды и фактическую температуру воздуха в день посещения школьных занятий», — говорится в сообщении в телеграм-канале главы омского Минобра.
Руководителям муниципальных органов управления образованием и образовательных организаций поручено обеспечить мониторинг теплового режима в подведомственных учреждениях. Подвоз детей в школы должен осуществляться исходя из складывающейся дорожной обстановки и погодных условий, а при необходимости подвоз детей прекращается.
Как ранее сообщал «СуперОмск», согласно прогнозу Обь-Иртышского УГМС, с 7 по 12 декабря 2023 года по Омской области ожидается сильный мороз с минимальной температурой местами до −40…-45 градусов Цельсия.