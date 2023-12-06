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6 декабря, источник: Om1.ru

Мороз до −41 градуса ударит 8 декабря в Новосибирской области

К концу недели придёт резкое похолодание.

Сейчас в Аннаполисе: +3° 2 м/с 60% 765 мм рт. ст. +6°
Источник: Om1.ru

Согласно прогнозу Западно-Сибирского Гидрометцентра, морозы до −41 градуса придут в Новосибирскую область в эту пятницу.

В среду, 6 декабря по городу ожидается понижение температуры воздуха до −16 градусов к вечеру. По области до −19 градусов.

7 декабря ночью температура опустится до −34 градусов ночью. Днём ожидается понижение до −32 градусов.

Самый морозный день выпадает на эту пятницу, 8 декабря. В ночь на это число синоптики ожидают понижение температуры до −41 градуса. Днём до −38 градусов. Самый холодный день должен пройти преимущественно без осадков. Ветер будет усиливаться до 12 м/с.

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