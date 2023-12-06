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6 декабря, источник: АГН «Москва»

Более 2,4 тыс. автомобилей такси проверили в Подмосковье с 1 октября

В Московской области сотрудники управления регионального административно-транспортного контроля (УРАТК) Минтранса Подмосковья совместно с правоохранительными органами с 1 октября провели оценку соблюдения обязательных требований, предъявляемых в сфере таксомоторных перевозок. В рамках рейдов было проверено более 2,4 тыс. автомобилей такси, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Источник: Агентство «Москва»

«С 1 октября на территории Московской области были проведены проверки более 2,4 тыс. автомобилей такси. В ходе рейдов в отношении нарушителей было составлено 182 административных материала, 46 транспортных средств были изъяты и перемещены на штрафстоянки. Также среди нарушений было выявлено 45 случаев непрохождения водителями обязательного медицинского осмотра перед выездом на линию и 44 случая, когда на кузове автомобиля такси отсутствовала цветографическая схема или опознавательный фонарь оранжевого цвета», — приводятся в сообщении слова министра транспорта Подмосковья Алексея Гержика.

Отмечается, что в ходе рейдов контролируется, соответствует ли внешний вид такси региональной атрибутике, проходят ли водители медицинский осмотр перед началом рабочего дня, а транспортные средства — технический контроль. За каждое из нарушений предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

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