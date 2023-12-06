6 декабря, источник: АГН «Москва»
Более 2,4 тыс. автомобилей такси проверили в Подмосковье с 1 октября
В Московской области сотрудники управления регионального административно-транспортного контроля (УРАТК) Минтранса Подмосковья совместно с правоохранительными органами с 1 октября провели оценку соблюдения обязательных требований, предъявляемых в сфере таксомоторных перевозок. В рамках рейдов было проверено более 2,4 тыс. автомобилей такси, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.