6 декабря, источник: IrkutskMedia.ru
Путин призвал искать баланс между людьми и защитой Байкала
Президент прокомментировал поправки в закон об охране озера.
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Президент РФ Владимир Путин прокомментировал внесение изменений в законопроект об охране Байкала в рамках ежегодного заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. По словам главы государства, нужно обеспечить баланс между интересами людей, которые проживают в Иркутской области и Бурятии, и интересами защиты самого озера. Об этом пишет ИА IrktuskMedia.
Тему на заседании затронул глава СПЧ Валерий Фадеев. В июне Государственная Дума приняла в первом чтении поправки к закону «Об охране озера Байкал». Законопроект разрешает сплошные рубки в зоне байкальской природной территории. Этот пункт законопроекта, по словам Фадеева, вызвал общественный резонанс. Есть серьёзные аргументы против законопроекта в нынешнем виде.
«Совет глубоко изучил эту проблему и выработал свою позицию. Необходимо разделить задачу на две части: социальные права жителей Иркутской области и Республики Бурятия и вопросы реализации инвестиционных проектов. По первому вопросу необходимо оперативно, как можно скорее принять закон. Некоторые дороги пришли в негодность. Нужно строить очистные сооружения и сооружения против селей», — сказал глава СПЧ.
Напомним, что в 2022—2023 годах депутаты Госдумы совместно с властями Байкальского региона и научным сообществом разработали законопроект, который, по их словам, позволит решить ряд острых проблем в Центральной экологической зоне и дать толчок развитию байкальских территорий. Поправки в федеральное законодательство об охране Байкала были приняты в первом чтении.
Между тем спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил скорректировать законопроект о Байкале в части сплошных рубок.