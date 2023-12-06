6 декабря, источник: АиФ Кузбасc
В Юрге водитель «Лексуса» протаранил магазин, а потом избил прохожего
В ситуации разберутся правоохранители, на которых тоже есть жалобы.
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В Юрге 2 декабря 20-летний водитель «Лексуса» протаранил витрину магазина «Окей», а затем избил прохожего. В отношении владельца иномарки инспекторы составили административный протокол за ДТП, но с дракой всё неоднозначно.
Как сообщает полиция Кузбасса, правоохранители заметили конфликт в процессе составления административных материалов — дрался водитель и 23-летний прохожий. Их разняли, вызвали скорую, но от помощи медиков мужчины отказались. А днём позже прохожий обратился в больницу, где ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и резаную рану кисти. Заявления в полицию от пострадавшего не поступали, от дачи объяснений он отказался, сотрудники продолжают проверку.
Близкие же пострадавшего Руслана в группе «Инцидент Кузбасс» пишут, что за рулём «Лексуса» находился сын бывшего полицейского Кирилл Шмидт. Машина, как утверждает сестра Руслана, после ДТП спокойно стоит у дома нарушителя. Также женщина передаёт слова брата, что избивал его не только Кирилл, но и другие люди.