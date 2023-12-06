6 декабря, источник: МК.RU Омск
В Омске ледостав на Иртыше установился на 18 дней позже нормы
Ночью вторника, 5 декабря, в Омской области замёрз Иртыш.
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Хотя норма для установления ледостава на главной для региона речной артерии —
«Ледостав — установление на реке неподвижного ледяного покрова, на Иртыше в настоящее время наблюдается на участке от Новой Станицы до Усть-Ишима. В городской черте Омска это произошло на 18 дней позже нормы», — пояснила начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко.
Ледоход, предшествующий замерзанию Иртыша, также начался позже обычного. В настоящее время он продолжается только на участке от Татарки до Покрово-Иртышского.
Впрочем, такой поздний ледостав наблюдается не впервые. Самый поздний срок образования ледяного покрова у Омска наблюдался в 2013 году. Тогда это произошло 6 декабря.
Напомним, что после аномально тёплого ноября в этом году в Омскую область придёт такое же аномальное похолодание. С 7 по 12 декабря в регионе местами ожидается понижение температуры воздуха до −45 градусов.
Также в Омской области уже начали готовить к открытию девять ледовых переправ.