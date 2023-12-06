6 декабря, источник: НИА Байкал
На улице Урицкого в Иркутске создают галерею ледовых фигур
Иркутск, НИА-Байкал — В Иркутске продолжают возводить фигуры по проекту «Ледовый город “Счастье чистой воды”.
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Они украсят локации вдоль популярного пешеходного маршрута «Зеленая линия». На Урицкого строят арт-объекты, символизирующие воду. Над их созданием работают мастера Евгений Тимковичи Александр Якимов.
«Все скульптуры — в едином стиле. Это абстракция. Люди, проходящие мимо, спрашивают: что это? Я отвечаю: то, что подсказывает ваша фантазия, — рассказал Евгений Тимкович. — Многие привыкли, что лед — материал декоративный. Как правило, из него делают Дедов Морозов, Снегурочек, зайчиков, новогодние символы. У меня мечта, чтобы лед стал скульптурным материалом и обрел художественную ценность. Ставлю себе задачу создать галерею современного искусства под открытым небом».
Также на главной пешеходной улице областного центра распахнет двери «Резиденция ледяных волшебств». Детей и взрослых будут встречать герои легенд. Пройдут мастер-классы по изготовлению сувениров, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Дом быта на время превратится в экран, на котором будут транслировать лазерное шоу и показывать видеоролики.
«Иркутск — крупный туристический центр. К нам приезжают со всего мира, чтобы познакомиться с великим озером и посетить столицу Прибайкалья. Хотим напомнить жителям и рассказать гостям о том, что у нас — уникальная территория и “счастье чистой воды” — это не просто слова, это философия нашего города», — отметила советник мэра Инга Корочкина.