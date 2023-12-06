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6 декабря, источник: Pchela.News

Челябинскую область на несколько дней накроют 40-градусные морозы

В Челябинскую область пришла настоящая зима с метелями и стужей. Несколько ночей в регионе столбики уличных термометров будут опускаться до −40 градусов — ученикам первой смены смело можно готовиться к отмене занятий. Надолго ли задержатся крепкие морозы и какой ещё неприятный сюрприз подготовила природа, сообщили в местном отделении Гидрометцентра.

Сейчас в Аннаполисе: +3° 2 м/с 60% 765 мм рт. ст. +6°
Источник: Pchela.News

Похолодание началось со среды, 6 декабря, — ночью при прояснении было уже до −28. Днём местами продолжатся снегопады и метели, которые в горной местности будут более интенсивными. Потеплеет до 15−20 градусов ниже ноля, на юге — до −11. Порывы северного и северо-западного направлений будут достигать 13 метров в секунду.

В ночь на четверг ветер стихнет почти до полного штиля, осадки прекратятся, и ударят морозы: в горах и низинах — до −40, на юге — до −22, на остальной территории — до −27…-32. Днём ожидается −21…-26, а в южной части области снова будет теплее — до −16. В ночь на пятницу крепкие морозы доберутся и до юга — ожидается до −27, в горах и низинах — снова до −40, на остальной территории — до −30…-35. Ветер в эти двое суток будет очень слабым и неустойчивым, значит в промышленных городах региона вновь объявят режим «чёрного неба».

В Челябинске в среду пройдёт небольшой снег, будет 16−18 градусов ниже ноля. В ночь на четверг осадки прекратятся, похолодает до −31, днём потеплеет до −24…-26. В ночь на пятницу ударят 35-градусные морозы, а днём будет около −27.

Напомним, последний месяц этого года для жителей Челябинской области начнётся с сильных магнитных бурь, которые заставят испытывать недомогание. С их учётом южноуральцам стоит скорректировать своё расписание. А порадует декабрь жителей региона двумя мощными звездопадами.

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