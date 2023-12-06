Челябинскую область на несколько дней накроют 40-градусные морозы

Похолодание началось со среды, 6 декабря, — ночью при прояснении было уже до −28. Днём местами продолжатся снегопады и метели, которые в горной местности будут более интенсивными. Потеплеет до 15−20 градусов ниже ноля, на юге — до −11. Порывы северного и северо-западного направлений будут достигать 13 метров в секунду.
В ночь на четверг ветер стихнет почти до полного штиля, осадки прекратятся, и ударят морозы: в горах и низинах — до −40, на юге — до −22, на остальной территории — до −27…-32. Днём ожидается −21…-26, а в южной части области снова будет теплее — до −16. В ночь на пятницу крепкие морозы доберутся и до юга — ожидается до −27, в горах и низинах — снова до −40, на остальной территории — до −30…-35. Ветер в эти двое суток будет очень слабым и неустойчивым, значит в промышленных городах региона вновь объявят режим «чёрного неба».
В Челябинске в среду пройдёт небольшой снег, будет 16−18 градусов ниже ноля. В ночь на четверг осадки прекратятся, похолодает до −31, днём потеплеет до −24…-26. В ночь на пятницу ударят 35-градусные морозы, а днём будет около −27.
Напомним, последний месяц этого года для жителей Челябинской области начнётся с сильных магнитных бурь, которые заставят испытывать недомогание. С их учётом южноуральцам стоит скорректировать своё расписание. А порадует декабрь жителей региона двумя мощными звездопадами.