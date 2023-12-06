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6 декабря, источник: НИА Владивосток

Погранпереход «Полтавка» в Октябрьском округе начнет работать с 10 декабря

Готовность объекта проинспектировали Губернатор Олег Кожемяко и руководитель Росгранстроя Геннадий Безлобенко в среду, 6 декабря.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Пункт пропуска сильно пострадал после тайфуна «Ханун» летом этого года. Практически сразу началось его восстановление. За короткое время реконструировали дорогу к погранпереходу, отремонтировали мост. Заново проложены инженерные сети, серверные помещения, завезено весовое оборудование.

Сейчас идет монтаж, пусконаладка и тестирование кабельной системы, необходимой для работы таможенного органа. Параллельно устанавливается система радиационного контроля, завершается устройство ограждения территории, отмечает пресс-служба краевого правительства.

Олег Кожемяко и Геннадий Безлобенко высоко оценили темпы восстановительных работ, которые при этом были проведены без использования бюджетных средств.

Глава Росгранстроя подтвердил готовность к запуску «Полтавки» в ближайшие дни, подчеркнув, что сейчас специалисты трудятся практически круглосуточно, чтобы запустить объект к установленному сроку.

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