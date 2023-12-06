6 декабря, новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Топ-5 главных новостей в Молдове 6 декабря
Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 6 декабря 2023 года.
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1. Это просто невероятно: Как молдаванка учит русских любить вино — ее даже признали лучшим виноделом России.
2. Молдову ждут метель и холода — готовы ли власти к погодным катаклизмам.
3. Кому-то приглянулась земля в центре города: В Кишиневе закрывают инфекционную больницу имени Тома Чорбэ — глава минздрава Немеренко решает проблемы здравоохранения радикально.
4. Почему массовые проверки в Румынии могут оставить тысячи молдаван без европейских паспортов.
5. В Кишиневе кондукторша выгнала пассажира из троллейбуса из-за плохого запаха: «Пусть сначала в баню сходит, помоется!».