6 декабря, источник: АиФ Кузбасc
В Кемерове и Топках утвердили проект планировки для строительства заводов
Территория особой экономической зоны промышленно-производственного типа займёт 628 гектаров.
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Первый замгубернатора Кузбасса Илья Середюк накануне подписал постановление об утверждении проекта планировки территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Кузбасс» (ОЭЗ ППТ). Новые предприятия расположатся на 628 гектарах в Кемерове и Топках.
В первую очередь строительства реализуют инвестиционные проекты — после того, как к ним построят дорогу, очистные сооружения и необходимую инфраструктуру. Для этого выделят площадь почти 70 га и дадут сроки с 2024 до 2031 года.
Так, в следующем году начнут размещение завода металлоконструкций, медицинской мебели и оборудования, строительство завода по производству сухих строительных смесей и склада (всё это должны закончить до 2026 года). В 2026 году планируют строить промышленную площадку по производству реагентов для горняков, бумажной упаковки из макулатуры для пищевых продуктов и сжиженному природному газу, а также разместить завод по обработке металлоконструкций. Перечисленное достроят до конца 2031 года.
Вторая и последующие очереди строительства на ОЭЗ ППТ «Кузбасс» затронут площадь 269,52 га.